У Криму за відмову служити в армії Росії засудили 59 людей

Усього з 2015 року призвала на строкову військову службу понад 17 тисяч мешканців Криму

В анексованому Криму з 2015 року за відмову від служби в російській армії до кримінальної відповідальності притягнули 59 людей.

"Встановлено, що в період з 1 квітня 2015 року по 1 липня 2018 року окупаційна влада притягнула до кримінальної відповідальності за відмову служити 35 осіб. Тепер - 59", - повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Криму.

У прокуратурі додали, що всього з 2015 року призвала на строкову військову службу понад 17 тисяч мешканців Криму.

Нагадаємо, що у Саках російські окупанти випадково активували 700-кілограмову ракету класу "повітря - поверхня" в ангарі аеродрому.