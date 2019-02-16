У Кривому Розі підпалили двері храму УПЦ МП
Як повідомили в прес-службі УПЦ МП, група невідомих кинула в центральні двері храму запальну суміш, через що серйозно пошкоджені двері та надбрамна ікона Вознесіння Господнього.
"Також зроблені написи на стінах "14/88", які мають пряме відношення до гасел радикальних нацистських рухів", - йдеться у повідомленні.
У криворізькому відділі поліції заявили, що за цим фактом порушили справу за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.
В УПЦ МП зазначили, що храм Вознесіння Господнього в Кривому Розі бере свій початок з 1876 року.
Нагадаємо, що СБУ запобігла спробі російських спецслужб залучити громадянина України до провокації з підпалом храму УПЦ МП.
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