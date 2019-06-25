У "Кварталі 95" з'явилася людина, яка критикуватиме Зеленського
"Після зміни влади в Україні "Квартал" обіцяв бути неупередженим і залишатися вірним собі у чесному і об'єктивному висвітленні подій, що відбуваються в країні. З моменту обрання нового президента пройшов лише місяць, а в "Кварталі" вже поспішають виконати дані обіцянки. Вже цієї суботи, 29 червня, о 20:15 в ефірі каналу "1+1" стартує новий авторський проект Валерія Жидкова – "Де-мократія?". Це аналітична програма з елементами гумору, іронії і сатири", - овідомляє пресслужба студії "Квартал 95".
Як зазначається, у "Кварталі" вже з'явилася перша людина, яка буде критикувати нинішнього Президента Володимира Зеленського.
"Валерій, автор і ведучий нового проекту, буде аналізувати те, що відбувається в країні, докопуючись до суті і причин тих чи інших подій. В основу кожного з випусків програми будуть братися актуальні події та проблеми поточного тижня. Валерій у своєму проекті дасть довгоочікувані відповіді на запитання: у чому причина тих чи інших вчинків політичних сил, що керує політиками і чому виходить так, що у нас нічого не виходить", - повідомили у пресслужбі.
Там також поінформували, що проект "Де-мократія?" порушить питання: чи є у нас взагалі демократія – влада народу, в чому вона полягає, і чи є якійсь зміст під цією гучною назвою.
Раніше повідомлялося, що студія "Квартал 95" оголосила конкурс на кращого актора, який буде пародіювати нинішнього Президента Зеленського.
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