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У Києві 1-6 жовтня пройде кінофестиваль Kharkiv MeetDocs

Ольга
Матарикіна
Цьогоріч фестиваль відкриється у Києві з міркувань безпеки
У Києві 1-6 жовтня пройде кінофестиваль Kharkiv MeetDocs Фото: УНН
“Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs з міркувань безпеки цьогоріч відкриється у Києві в кінотеатрі “Жовтень”, - йдеться у повідомленні КМДА.
 
У Київській адміністрації зазначили, що  Kharkiv MeetDocs відбудеться у змішаному онлайн та офлайн форматах.
 
 
До програми фестивалю увійдуть національний та міжнародний конкурс ігрового і документального повнометражного і короткометражного кіно, спеціальні покази та національні прем’єри. Також до програми заходу увійде індустріальна секція, яка складатиметься із воркшопів, майстер-класів і творчих зустрічей із професіоналами індустрії.
 
 
Детальніше про програму фестивалю можна дізнатися за посиланням.
 
Організатори фестивалю зазначають, що шостий рік поспіль Kharkiv MeetDocs є культурним голосом сходу України. Міжнародний фестиваль документального та художнього кіно сприяє культурній інтеграції митців з різних регіонів України, зокрема східних, що значно постраждали внаслідок російської агресії.
 
За словами організаторів, саме зараз документальне кіно грає надзвичайно важливу роль. Воно не просто засвідчує події - документальні фільми є інструментом інформаційної війни і складовою доказової бази злочинів ворога. Документальне кіно розповідає про унікальний український досвід боротьби та є великою частиною культурної репрезентації українців у світі. Водночас всередині країни документальні проєкти представляють мистецький погляд на події, перетворюючись на найбільш актуальний напрям розвитку в українській кіноіндустрії.
 
За новинами фестивалю можна стежити у соцмережах Інстаграм та Фейсбук.
 
Фестиваль відбуватиметься за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt).
 
 
 
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24 09 2022 13:52
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