У Києві 1-6 жовтня пройде кінофестиваль Kharkiv MeetDocs

Цьогоріч фестиваль відкриється у Києві з міркувань безпеки

“Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs з міркувань безпеки цьогоріч відкриється у Києві в кінотеатрі “Жовтень”, - йдеться у повідомленні КМДА

У Київській адміністрації зазначили, що Kharkiv MeetDocs відбудеться у змішаному онлайн та офлайн форматах.

До програми фестивалю увійдуть національний та міжнародний конкурс ігрового і документального повнометражного і короткометражного кіно, спеціальні покази та національні прем’єри. Також до програми заходу увійде індустріальна секція, яка складатиметься із воркшопів, майстер-класів і творчих зустрічей із професіоналами індустрії.

Детальніше про програму фестивалю можна дізнатися за посиланням

Організатори фестивалю зазначають, що шостий рік поспіль Kharkiv MeetDocs є культурним голосом сходу України. Міжнародний фестиваль документального та художнього кіно сприяє культурній інтеграції митців з різних регіонів України, зокрема східних, що значно постраждали внаслідок російської агресії.

За словами організаторів, саме зараз документальне кіно грає надзвичайно важливу роль. Воно не просто засвідчує події - документальні фільми є інструментом інформаційної війни і складовою доказової бази злочинів ворога. Документальне кіно розповідає про унікальний український досвід боротьби та є великою частиною культурної репрезентації українців у світі. Водночас всередині країни документальні проєкти представляють мистецький погляд на події, перетворюючись на найбільш актуальний напрям розвитку в українській кіноіндустрії.

За новинами фестивалю можна стежити у соцмережах Інстаграм та Фейсбук.

Фестиваль відбуватиметься за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt).