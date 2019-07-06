У Києві невідомі підпалили на стоянці машину громадського активіста
Пожежа сталася близько 02:30. "Попередньо, загорівся ангар на території колишньої автомобільної бази. Полум'я охопило приміщення і перекинулося на припарковані поряд машини", - повідомляє видання "Інформатор".
За попередніми даними, ангар був занедбаним складським приміщення. Вогонь поширився на площу близько 120 квадратних метрів. Споруда повністю вигоріла всередині, залишився лише металевий каркас.
Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.
На 03:17 пожежно-рятувальним службам вдалося локалізувати вогонь, а о 03:22 - повністю ліквідувати. Для цього задіяли 9 одиниць спеціальної техніки та 36 чоловік особового складу. Точні причини виникнення пожежі встановлюють.
Додамо, у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького, це вже не перший випадок підпалу машин журналістів на Дніпропетровщині.
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