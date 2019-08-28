У Києві розпочався суд щодо запобіжного заходу для Богатирьової

Печерський районний суд Києва близько 15:45 почав розгляд клопотання прокуратури Києва про застосування запобіжного заходу колишньому міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій у вигляді утримання під вартою.

Богатирьову спочатку завели в скляний бокс для підсудних, але після цього випустили за стіл до адвоката, повідомляє LB.ua.

Прокурор обґрунтував необхідність арешту Богатирьової тим, що вона чотири останні роки проживала за кордоном або, можливо, в Криму і весь цей час не з'являлася в органи досудового розслідування.

У 2014 році офіційно кордон не перетинала, тому є загроза, що зробить це ще раз.

Адвокат Дмитро Бєляєв, своєю чергою, заявив, що напередодні, після затримання, Богатирьову привозили до суду близько 17-ї години вечора, але не змогли знайти матеріалів про обрання запобіжного заходу у 2015 році. При цьому він стверджує, що прокуратура була повідомлена про повернення Богатирьової.

Він також заявив, що МОЗ відмовилося підтверджувати заподіяння збитків діями Богатирьової, а саме підозру не вручали належним чином. Відповідно, адвокат вважає, що вона не набула статусу підозрюваної, а тому її затримання є незаконним.

Нагадаємо, що столична прокуратура просить суд взяти під варту екс-міністра охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїсу Богатирьову.

Раніше екс-міністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова 27 серпня повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.

З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).

Богатирьовій повідомили про підозру в жовтні 2014 року. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.