Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Києві розпочався суд щодо запобіжного заходу для Богатирьової

Ексміністра охорони здоров'я хочуть узяти під варту
Печерський районний суд Києва близько 15:45 почав розгляд клопотання прокуратури Києва про застосування запобіжного заходу колишньому міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій у вигляді утримання під вартою.
У Києві розпочався суд щодо запобіжного заходу для Богатирьової Фото:LB.ua

Богатирьову спочатку завели в скляний бокс для підсудних, але після цього випустили за стіл до адвоката, повідомляє LB.ua.

Прокурор обґрунтував необхідність арешту Богатирьової тим, що вона чотири останні роки проживала за кордоном або, можливо, в Криму і весь цей час не з'являлася в органи досудового розслідування.

У 2014 році офіційно кордон не перетинала, тому є загроза, що зробить це ще раз.

Адвокат Дмитро Бєляєв, своєю чергою, заявив, що напередодні, після затримання, Богатирьову привозили до суду близько 17-ї години вечора, але не змогли знайти матеріалів про обрання запобіжного заходу у 2015 році. При цьому він стверджує, що прокуратура була повідомлена про повернення Богатирьової.

Він також заявив, що МОЗ відмовилося підтверджувати заподіяння збитків діями Богатирьової, а саме підозру не вручали належним чином. Відповідно, адвокат вважає, що вона не набула статусу підозрюваної, а тому її затримання є незаконним.

Нагадаємо, що столична прокуратура просить суд взяти під варту екс-міністра охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїсу Богатирьову

Раніше екс-міністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова 27 серпня повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.

З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).

Богатирьовій повідомили про підозру в жовтні 2014 року. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2019 18:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.