У Києві розпочався суд щодо запобіжного заходу для Богатирьової
Богатирьову спочатку завели в скляний бокс для підсудних, але після цього випустили за стіл до адвоката, повідомляє LB.ua.
Прокурор обґрунтував необхідність арешту Богатирьової тим, що вона чотири останні роки проживала за кордоном або, можливо, в Криму і весь цей час не з'являлася в органи досудового розслідування.
У 2014 році офіційно кордон не перетинала, тому є загроза, що зробить це ще раз.
Адвокат Дмитро Бєляєв, своєю чергою, заявив, що напередодні, після затримання, Богатирьову привозили до суду близько 17-ї години вечора, але не змогли знайти матеріалів про обрання запобіжного заходу у 2015 році. При цьому він стверджує, що прокуратура була повідомлена про повернення Богатирьової.
Він також заявив, що МОЗ відмовилося підтверджувати заподіяння збитків діями Богатирьової, а саме підозру не вручали належним чином. Відповідно, адвокат вважає, що вона не набула статусу підозрюваної, а тому її затримання є незаконним.
Нагадаємо, що столична прокуратура просить суд взяти під варту екс-міністра охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїсу Богатирьову.
Раніше екс-міністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова 27 серпня повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.
З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).
Богатирьовій повідомили про підозру в жовтні 2014 року. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.
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