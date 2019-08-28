Прокуратура просить арештувати Богатирьову

"Підозрювана має бути доставлена до суду для участі у засіданні"

Столична прокуратура просить суд взяти під варту екс-міністра охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїсу Богатирьову.

"Прокуратурою міста Києва до Печерського райсуду столиці внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування відносно екс-очільниці МОЗ України, затриманій 27.08.2019 в аеропорту "Жуляни", раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою", - повідомляє прокуратура Києва.

У травні 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури про обрання Богатирьовій, яку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28 серпня відповідне клопотання внесено прокурором до Печерського райсуду.

"Очікуємо призначення судового засідання згідно автоматичного розподілу справ. Одночасно підозрювана має бути доставлена до суду для участі у засіданні", - заявила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Нагадаємо, що екс-міністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова 27 серпня повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.

З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).

Богатирьовій повідомили про підозру в жовтні 2014 року. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.