У Києві від вибуху електронної сигарети постраждав чоловік
Близько 20:00 вони отримали повідомлення про нещасний випадок на проспекті Перемоги, повідомляє поліція Києва у Фейсбук.
Потерпілий розповів, що їхав на пасажирському місці в авто, коли в його сумці вибухнув вейп.
"Водій швидко зупинив автомобіль і викликав патрульних і медиків, адже пасажир отримав травми. Патрульні, які першими прибули на місце події, надали травмованому чоловіку домедичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
За словами патрульних, у чоловіка були опіки кистей рук, його госпіталізували в опікове відділення лікарні.
На наприкінці серпня 2017 в Лондоні через вибух електронної сигарети евакуювали вокзал.
Нагадаємо, що в червні цього року МОЗ запропонувало заборонити ароматизовані тютюнові вироби і врегулювати продаж електронних цигарок.
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