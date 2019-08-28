У Києві від вибуху електронної сигарети постраждав чоловік

"Водій швидко зупинив автомобіль і викликав патрульних і медиків, адже пасажир отримав травми. Патрульні, які першими прибули на місце події, надали травмованому чоловіку домедичну допомогу"

Увечері 27 серпня в Києві чоловік постраждав від вибуху електронної сигарети, його госпіталізували в опікове відділення лікарні.

Близько 20:00 вони отримали повідомлення про нещасний випадок на проспекті Перемоги, повідомляє поліція Києва у Фейсбук.

Потерпілий розповів, що їхав на пасажирському місці в авто, коли в його сумці вибухнув вейп.

"Водій швидко зупинив автомобіль і викликав патрульних і медиків, адже пасажир отримав травми. Патрульні, які першими прибули на місце події, надали травмованому чоловіку домедичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

За словами патрульних, у чоловіка були опіки кистей рук, його госпіталізували в опікове відділення лікарні.

На наприкінці серпня 2017 в Лондоні через вибух електронної сигарети евакуювали вокзал.

Нагадаємо, що в червні цього року МОЗ запропонувало заборонити ароматизовані тютюнові вироби і врегулювати продаж електронних цигарок.