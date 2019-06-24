МОЗ запропонувало заборонити ароматизовані тютюнові вироби і врегулювати продаж електронних цигарок

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (про захист здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну)".

Відповідно до законопроекту, заборонено виробництво (крім для експорту), імпорт, гуртову і роздрібну торгівлю для реалізації в Україні цигарок, у яких показники вмісту нікотину, смоли оксиду вуглецю в димі однієї сигарети перевищують: нікотину - 1,0 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю - 10 мг, повідомляє LB.ua.

Крім того, пропонують заборонити тютюнові вироби, що містять: вітаміни або інші добавки, що створюють враження, що тютюновий виріб має користь для здоров'я або призводить до зниження ризику для здоров'я; кофеїн або таурин й інші добавки, які асоціюються з енергійністю та/або життєвою силою; добавки, що полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину; добавки, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості в неспаленій формі; а також цигарки і тютюн для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки в будь-яких компонентах або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах або смак відповідних тютюнових виробів або інтенсивність диму.

Цей законопроект пропонує врегулювати обіг електронних цигарок. Зобов'язати імпортерів і виробників електронних цигарок і заправних контейнерів до них інформувати центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення, про будь-які вироби, які вони планують ввести в обіг на території України. Повідомлення має бути подано в електронній формі за шість місяців до запланованого введення в обіг.

За порушення вимог цього закону передбачено штраф від 5 тис. грн до 50 тис. грн.

Нагадаємо, що на Гаваях розглядають заборону продажу цигарок молодшим за 100 років.