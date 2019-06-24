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МОЗ запропонувало заборонити ароматизовані тютюнові вироби і врегулювати продаж електронних цигарок

Усі зміни запропоновано відповідно до директиви Європарламенту
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (про захист здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну)".
МОЗ запропонувало заборонити ароматизовані тютюнові вироби і врегулювати продаж електронних цигарок Фото: ЕРА

Відповідно до законопроекту, заборонено виробництво (крім для експорту), імпорт, гуртову і роздрібну торгівлю для реалізації в Україні цигарок, у яких показники вмісту нікотину, смоли оксиду вуглецю в димі однієї сигарети перевищують: нікотину - 1,0 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю - 10 мг, повідомляє LB.ua.

Крім того, пропонують заборонити тютюнові вироби, що містять: вітаміни або інші добавки, що створюють враження, що тютюновий виріб має користь для здоров'я або призводить до зниження ризику для здоров'я; кофеїн або таурин й інші добавки, які асоціюються з енергійністю та/або життєвою силою; добавки, що полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину; добавки, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості в неспаленій формі; а також цигарки і тютюн для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки в будь-яких компонентах або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах або смак відповідних тютюнових виробів або інтенсивність диму.

Цей законопроект пропонує врегулювати обіг електронних цигарок. Зобов'язати імпортерів і виробників електронних цигарок і заправних контейнерів до них інформувати центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення, про будь-які вироби, які вони планують ввести в обіг на території України. Повідомлення має бути подано в електронній формі за шість місяців до запланованого введення в обіг.

За порушення вимог цього закону передбачено штраф від 5 тис. грн до 50 тис. грн.

Нагадаємо, що на Гаваях розглядають заборону продажу цигарок молодшим за 100 років.

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24 06 2019 18:33
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