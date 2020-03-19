НОВИНИУ четвер, 19 березня, в Україні зафіксували два нових випадки інфікування коронавірусом — У Києві та Житомирі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві виявили ще один випадок зараження коронавірусом
«Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування»
Фото: з вільних джерел
Про це повідомили в прес-службі МОЗ України, передає "Громадське".
Про випадок в Житомирі раніше повідомила влада міста. Ще один новий випадок — у Києві.
«Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, тепер в Україні офіційно підтверджені 18 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (10), Житомирській (2), Київській (2), Донецькій (1) областях і в Києві (3). Два з них летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області та 33-річна у Чернівецькій.
Нагадаємо, що влада Житомира розповіла про перший випадок інфікування коронавірусом у місті. Це 17-ий випадок в Україні загалом.
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