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У Києві виявили ще один випадок зараження коронавірусом

«Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування»
У четвер, 19 березня, в Україні зафіксували два нових випадки інфікування коронавірусом — У Києві та Житомирі.
У Києві виявили ще один випадок зараження коронавірусом Фото: з вільних джерел

Про це повідомили в прес-службі МОЗ України, передає "Громадське".

Про випадок в Житомирі раніше повідомила влада міста. Ще один новий випадок — у Києві.

«Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, тепер в Україні офіційно підтверджені 18 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (10), Житомирській (2), Київській (2), Донецькій (1) областях і в Києві (3). Два з них летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області та 33-річна у Чернівецькій.

Нагадаємо, що влада Житомира розповіла про перший випадок інфікування коронавірусом у місті. Це 17-ий випадок в Україні загалом.

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19 03 2020 17:00
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