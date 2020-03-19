В Україні новий випадок інфікування коронавірусом — у Житомирі

«56 років, лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу у цієї людини. Стан більш-менш нормальний, будемо надавати надалі всю інформацію»

Влада Житомира розповіла про перший випадок інфікування коронавірусом у місті. Це 17-ий випадок в Україні загалом.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин, передає "Громадське".

За його словами, йдеться про жителя міста, який повернувся з Австрії.

«56 років, лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу у цієї людини. Стан більш-менш нормальний, будемо надавати надалі всю інформацію», — сказав він.

Очільник міста також розповів, що сформовані бригади медиків, які зустрічатимуть в аеропорту «Бориспіль» та вокзалі Києва жителів Житомира.

«Для того, щоб нам максимально відслідкувати тих людей, які зараз приїжджають спецпотягами і спецрейсами з-за кордону, зафіксувати цих людей. Якщо є температура та інші ознаки захворювання, прямо там робити експрес-тести і далі працювати з цими людьми», — резюмував він.

Нагадаємо, що станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 смертей та 84 114 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.