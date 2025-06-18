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ПОЛІТИКА

У Києві вже понад 20 загиблих, триває пошук під завалами зруйнованого будинку

18 червня 2025, 08:25
У Києві вже понад 20 загиблих, триває пошук під завалами зруйнованого будинку
КМВА
Рятувальники продовжують працювати на місцях руйнувань.

У Солом’янському районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали 9-поверхівки, у яку 17 червня влучила російська ракета.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Станом на ранок 18 червня рятувальники дістали з-під завалів ще шість тіл загиблих людей.

"У Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи. Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб", – повідомили у ДСНС.

Згодом очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 8 ранку внаслідок прямого влучення в будинок загинули 17 людей. Загалом у Києві станом на ранок 18 червня 22 людина загинула, ще 134 постраждали.

У ніч на 17 червня росіяни запустили по Україні 472 ракети та дрони. Основний удар окупанти спрямували на Київ. 

Через масований російський обстріл Україна надіслала запит про проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Київвійнаатака

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