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У Києві зафіксовано першу смерть від ускладнень кору

57-річна жінка померла від важкої корової пневмонії
У Києві зафіксовано перший випадок смерті від кору.
У Києві зафіксовано першу смерть від ускладнень кору Фото: з відкритих джерел

Про це повідомила провідний інфекціоніст України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця Ольга Голубовська, повідомляє "Укрінформ".

У результаті ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померла 57-річна жінка.

"Днями в Олександрівській лікарні зафіксовано смертельний випадок від кору. Померла 57-річна жінка. Ускладненнями були важка пневмонія і підозра на тромбоемболію легеневої артерії. Це перший випадок у лікарні й у Києві", - зазначила лікар.

Нагадаємо, що захворюваність на кір в Україні наблизилося до показників довакцинального періоду 1968 року. Відмова від щеплень вперше увійшла в десятку глобальних загроз здоров'ю.

Додамо, що протягом п'ятого тижня 2019 року на кір захворіло 3 379 людей - 1 499 дорослих та 1 880 дітей.

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18 02 2019 12:56
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