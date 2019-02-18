У Києві зафіксовано першу смерть від ускладнень кору
Про це повідомила провідний інфекціоніст України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця Ольга Голубовська, повідомляє "Укрінформ".
У результаті ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померла 57-річна жінка.
"Днями в Олександрівській лікарні зафіксовано смертельний випадок від кору. Померла 57-річна жінка. Ускладненнями були важка пневмонія і підозра на тромбоемболію легеневої артерії. Це перший випадок у лікарні й у Києві", - зазначила лікар.
Нагадаємо, що захворюваність на кір в Україні наблизилося до показників довакцинального періоду 1968 року. Відмова від щеплень вперше увійшла в десятку глобальних загроз здоров'ю.
Додамо, що протягом п'ятого тижня 2019 року на кір захворіло 3 379 людей - 1 499 дорослих та 1 880 дітей.
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