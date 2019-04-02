Упродовж січня на кір захворіли 15 тис українців
Найвищі показники захворюваності зафіксували у Львівській (загалом 2 651 людина: 908 дорослі та 1 743 дитини), Вінницькій (1 383 людини: 588 дорослих та 795 дітей), Рівненській (1 389 людей: 457 дорослих та 932 дитини), Хмельницькій (1 058 людей: 583 дорослих та 475 дітей) областях та в Києві (1 214 людей: 624 дорослих та 572 дитини), пише "Громадське".
МОЗ України ініціювало надзвичайні заходи для захисту від кору.
У січні у Львівській області розпочали фактично спецоперацію для підвищення охоплення імунізацією дітей від 6 до 18 років, які пропустили планові щеплення з будь-яких причин. Надзвичайні заходи з імунізації дітей, що розпочнуться у Львівській області вже у другій половині лютого, заплановано також в інших областях України. Такі дії підтримали й у Вінниці, яка постійно займає 2 позицію лідерства по захворюваності на кір серед регіонів України.
За згодою батьків діти отримують пропущені щеплення у школах та дитячих садках, а студентів направляють щепитись в центри первинної медико-санітарної допомоги міста керівники університетів.
У Міністерстві зазначили, що усі регіони забезпечені вакцинами проти кору, паротиту і краснухи виробництва Бельгії та США.
Нагадаємо, що у навчальних закладах Луцька з метою профілактики захворюваності на кір від занять відсторонили 1 098 дітей, які не мають відповідного щеплення.
У МОЗ також вирішили, що в Україні не будуть оголошувати епідемію кору.
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