В Україні не будуть оголошувати епідемію кору, - МОЗ

В Україні не будуть оголошувати епідемію кору.

"Ми не будемо оголошувати епідемію. Але це тільки слово, це не має ніякого значення. Насправді важливіше розширити можливості для більшої вакцинації, доступність до вакцин", - заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє "УНІАН".

Також Супрун заявила про те, що побороти кір може лише вакцинація. Вона закликала українців вакцинуватися, щоб знизити кількість хворих на кір і уникнути летальних випадків.

Раніше повідомлялося про те, що в Енергодарі Запорізької області невакцинованим від кору дітям заборонили відвідувати школи і дитячі садки.