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В Україні не будуть оголошувати епідемію кору, - МОЗ

Супрун радить українцям вакцинуватися
В Україні не будуть оголошувати епідемію кору.
В Україні не будуть оголошувати епідемію кору, - МОЗ Фото: gettyimages.com

"Ми не будемо оголошувати епідемію. Але це тільки слово, це не має ніякого значення. Насправді важливіше розширити можливості для більшої вакцинації, доступність до вакцин", -  заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє "УНІАН". 

Також Супрун заявила про те, що побороти кір може лише вакцинація. Вона закликала українців вакцинуватися, щоб знизити кількість хворих на кір і уникнути летальних випадків. 

Раніше повідомлялося про те, що в Енергодарі Запорізької області невакцинованим від кору дітям заборонили відвідувати школи і дитячі садки. 

Нагадаємо, що у навчальних закладах Луцька з метою профілактики захворюваності на кір від занять відсторонили 1 098 дітей, які не мають відповідного щеплення.

 

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30 01 2019 13:32
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