Прем'єр-міністр Британії планує відвідати Київ для обговорення миротворчих сил

Це стане першим візитом Стармера до України після того, як він вступив на посаду в липні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер "найближчими тижнями" відвідає Україну, щоб обговорити можливість розміщення на її території міжнародних миротворчих сил після закінчення війни з росією.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

"Прем'єр-міністр Великої Британії планує вирушити до Києва найближчими тижнями, оскільки Європа нарощує підготовку до повернення обраного президента США Дональда Трампа в Білий дім, повідомила людина, обізнана із ситуацією. Офіс Стармера відмовився від коментарів", - заявили на Даунінг стріт.

Вже найближчими тижнями Кейр Стармер відвідає Україну, щоб обговорити можливість розгортання там міжнародних миротворчих сил після завершення конфлікту з рф, і це буде його перший візит до країни, охопленої війною, відтоді як він став прем'єр-міністром Великої Британії півроку тому.

Президент України Володимир Зеленський розказав про цей план після зустрічі з союзниками на авіабазі Рамштайн у Німеччині, не повідомивши, коли відбудеться візит Стармера.

Прем'єр-міністр Великої Британії планує відвідати Київ найближчими тижнями, оскільки Європа посилює підготовку до повернення новообраного президента США Дональда Трампа в Білий дім, повідомили джерела агенції.

Офіс Стармера відмовився від коментарів.

"Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я детально поговорю про це з прем'єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він відвідає Україну, у нього буде візит в Україну, і ми поговоримо", - сказав Зеленський.

Також Макрон і Туск обговорять план введення військ в Україну після припинення вогню.

Європейські лідери протягом останніх тижнів обговорювали можливість відправки військ для миротворчої місії в Україну після досягнення режиму припинення вогню, напередодні інавгурації Трампа, яка відбудеться пізніше цього місяця і який пообіцяв забезпечити швидке вирішення конфлікту шляхом переговорів.

Заява Зеленського пролунала ввечері в четвер, коли Макрон і Стармер зустрілися за вечерею в заміському резиденції прем'єр-міністра Британії. Вони підтвердили свою непохитну підтримку України і обговорили важливість забезпечення того, щоб країна була в якомога сильнішій позиції у 2025 році.

За словами особи, знайомої з цим питанням, вони також обговорили потенціал спільних миротворчих сил в Україні. Така пропозиція залежала б від мирної угоди між Україною і росією, яку путін поки що не виявив бажання обговорювати.