Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні ракети далекого радіуса дії

Кір Стармер висловився про військову допомогу для України

Учасники "Коаліції охочих" повідомили про готовність постачати Україні ракети далекого радіуса дії.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання коаліції.

За його словами, група дала Україні "непорушну обіцянку", передає Sky News.

Політик попередив, що російському диктатору путіну не можна довіряти і що президент рф навмисно затягує мирні перемовини, завдаючи ударів по Україні.

"Це ще раз підкреслили безрозбірливі атаки в Києві минулого тижня, які завдали значної шкоди будівлям Британської ради та делегації ЄС. Прем'єр-міністр наголосив, що група має непорушну обіцянку Україні, підтриману президентом Трампом, і що зараз очевидно, що їм потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на путіна з метою припинення військових дій", - наголосив представник Даунінг-стріт, цитуючи слова британського лідера.

Тому Стармер привітав нові заяви деяких союзників України про постачання Києву ракет великої дальності.