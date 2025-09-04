Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні ракети далекого радіуса дії

04 вересня 2025, 16:35
Учасники
Фото: Getty Images
Кір Стармер висловився про військову допомогу для України
Учасники "Коаліції охочих" повідомили про готовність постачати Україні ракети далекого радіуса дії.
 
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання коаліції.
 
За його словами, група дала Україні "непорушну обіцянку", передає Sky News.
 
Політик попередив, що російському диктатору путіну не можна довіряти і що президент рф навмисно затягує мирні перемовини, завдаючи ударів по Україні. 
 
"Це ще раз підкреслили безрозбірливі атаки в Києві минулого тижня, які завдали значної шкоди будівлям Британської ради та делегації ЄС. Прем'єр-міністр наголосив, що група має непорушну обіцянку Україні, підтриману президентом Трампом, і що зараз очевидно, що їм потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на путіна з метою припинення військових дій", - наголосив представник Даунінг-стріт, цитуючи слова британського лідера.
 
Тому Стармер привітав нові заяви деяких союзників України про постачання Києву ракет великої дальності. 
Стармерросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у Кремлі. Російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у Кремлі. Російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється