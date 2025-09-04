Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні ракети далекого радіуса дії
04 вересня 2025, 16:35
Фото: Getty Images
Кір Стармер висловився про військову допомогу для України
Учасники "Коаліції охочих" повідомили про готовність постачати Україні ракети далекого радіуса дії.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання коаліції.
За його словами, група дала Україні "непорушну обіцянку", передає Sky News.
Політик попередив, що російському диктатору путіну не можна довіряти і що президент рф навмисно затягує мирні перемовини, завдаючи ударів по Україні.
"Це ще раз підкреслили безрозбірливі атаки в Києві минулого тижня, які завдали значної шкоди будівлям Британської ради та делегації ЄС. Прем'єр-міністр наголосив, що група має непорушну обіцянку Україні, підтриману президентом Трампом, і що зараз очевидно, що їм потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на путіна з метою припинення військових дій", - наголосив представник Даунінг-стріт, цитуючи слова британського лідера.
Тому Стармер привітав нові заяви деяких союзників України про постачання Києву ракет великої дальності.