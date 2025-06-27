Стармер публічно вибачився за промову на тему іммігрантів

Стармер: Я б не вжив цих слів, якби знав, що вони є такими, або навіть як відлуння Павелла

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що "глибоко шкодує" про свої слова щодо ризику перетворення Британії на "острів чужинців" через масову імміграцію. Він визнав, що було "неправильно" використовувати цю фразу у своїй промові минулого місяця, попри те, що раніше офіційний представник прем’єр-міністра наполягав на її доречності.

Про це повідомляє The Telegraph.

Стармер пояснив, що ані він, ані його спічрайтери не знали, що ці зауваження можуть бути інтерпретовані як «відлуння» мови сумнозвісної промови "Ріки крові" правого політика Еноха Павелла 1968 року. У тій промові Павелл стверджував, що корінне британське населення «опинилося чужим у власній країні» через імміграцію.

Коментарі прем'єр-міністра викликали негативну реакцію з боку лівих критиків. Джон Макдоннелл, колишній тіньовий канцлер від Лейбористської партії, звинуватив Стармера у "відображенні мови" Павелла, а тимчасово відсторонена депутатка від Лейбористської партії Зара Султана назвала промову "огидною".