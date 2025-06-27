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Стармер публічно вибачився за промову на тему іммігрантів

27 червня 2025, 15:58
Стармер публічно вибачився за промову на тему іммігрантів
Фото: Getty Images
Стармер: Я б не вжив цих слів, якби знав, що вони є такими, або навіть як відлуння Павелла

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що "глибоко шкодує" про свої слова щодо ризику перетворення Британії на "острів чужинців" через масову імміграцію. Він визнав, що було "неправильно" використовувати цю фразу у своїй промові минулого місяця, попри те, що раніше офіційний представник прем’єр-міністра наполягав на її доречності.

Про це повідомляє  The Telegraph.

Стармер пояснив, що ані він, ані його спічрайтери не знали, що ці зауваження можуть бути інтерпретовані як «відлуння» мови сумнозвісної промови "Ріки крові" правого політика Еноха Павелла 1968 року. У тій промові Павелл стверджував, що корінне британське населення «опинилося чужим у власній країні» через імміграцію.
 
Коментарі прем'єр-міністра викликали негативну реакцію з боку лівих критиків. Джон Макдоннелл, колишній тіньовий канцлер від Лейбористської партії, звинуватив Стармера у "відображенні мови" Павелла, а тимчасово відсторонена депутатка від Лейбористської партії Зара Султана назвала промову "огидною".
 
В інтерв'ю газеті "The Observer" Кір Стармер заявив: "Я б не вжив цих слів, якби знав, що вони є такими, або навіть як відлуння Павелла. Я й гадки не мав, і мої спічрайтери теж не знали. Але ця конкретна фраза… ні, вона була неправильною. Скажу вам щиру правду – я глибоко шкодую, що її використав".
 
Раніше цього місяця прем'єр-міністр вже висловлював жаль з приводу своєї промови, визнавши, що міг би бути більш красномовним. Він наполягав, що його послання полягало в об'єднанні людей. Тоді офіційний представник № 10 відкидав будь-які порівняння зі словами Павелла, наполягаючи, що прем'єр-міністр дотримується своїх слів. Міністр внутрішніх справ Іветт Купер також стверджувала, що слова Стармера "зовсім відрізнялися" від слів Павелла.
 
Це вибачення є останнім у низці відступів Кіра Стармера перед тиском лівих депутатів. Менш ніж за 24 години до цього він погодився пом'якшити свої суперечливі реформи соціального забезпечення, щоб запобігти масовому повстанню. В останні тижні прем'єр-міністр також був змушений змінити свою позицію щодо скорочення зимових пільг на пальне та початкового рішення уряду не проводити національне розслідування щодо банд, що займаються підготовкою дітей до злочинів.

 

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