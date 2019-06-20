У Києві з'явилася перша smart-вулиця
"Перша "розумна" вулиця розташована в межах вул. Салютної і є яскравим прикладом того, як інноваційні прилади можуть зробити життя в місті комфортним і безпечним. Крім безкоштовного міського Wi-Fi, баків для сортування сміття та велосипедної доріжки, на Салютній розміщена перша в Україні стаціонарна система моніторингу якості повітря", - повідомляє прес-служба КМДА.
Фото: kyivcity.gov.ua
На smart-вулиці є й інші корисні прилади і сервіси. Наприклад, 12 камер відеоспостереження, які гарантують високий рівень безпеки, "розумне" освітлення, яке автоматично змінюється залежно від інтенсивності руху, економить електроенергію, а пандуси і рельєфне покриття полегшать пересування людей з інвалідністю.
Фото: kyivcity.gov.ua
Також на Салютній є дві станції підзарядки електромобілів, лавки з USB-зарядними пристроями, що живляться від сонячних панелей, та кнопка екстреного виклику. Все це допоможе жителям навколишніх будинків економити свій час, зусилля і відчувати себе в безпеці.
Нагадаємо, що раніше радник президента Михайло Федоров заявив, що Естонія допоможе Україні створити "державу в смартфоні".
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