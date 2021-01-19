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У Києві з'явився Центр консервації предметів археології

В Україні немає аналогічних установ та можливостей для здійснення кваліфікованої консервації та музеєфікації археологічних знахідок
У Києві офіційно з'явився Центр консервації предметів археології, пріоритетними напрямами роботи якого будуть наукові дослідження та розробка наукової документації археологічних пам'яток Києва.
У Києві з Фото: "Радіо Свобода"

Повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Мондриївського.

"Першочерговим завданням інституції стане опрацювання історичних цінностей, які були знайдені під час археологічних розкопок на Поштовій площі. Робота проводитиметься у тісній співпраці з Інститутом археології НАН України та його Київською експедицією", - наводить слова Мондриївського прес-служба КМДА.

Центр також проводитиме заходи з консервації археологічних предметів, експериментальними дослідженнями, розробленням і впровадженням у практику консервації та реставрації археологічних предметів, пам’яток містобудування, архітектури та монументального мистецтва, їх обстеження та дослідження.

"В Україні немає аналогічних установ та можливостей для здійснення кваліфікованої консервації та музеєфікації археологічних знахідок. Особливо це стосується дерев’яних артефактів. Спеціалісти новоствореного Центру користуватимуться переважно закордонним досвідом. Наше найголовніше завдання - зберегти всі артефакти, знайдені під час археологічних досліджень", - зазначив директор департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

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19 01 2021 11:32
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