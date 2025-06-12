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У Китаї прокоментували військову співпрацю рф і КНДР

12 червня 2025, 13:37
У Китаї прокоментували військову співпрацю рф і КНДР
Фото: з вільного доступу
Однак позиція Пекіну щодо "української кризи" є послідовною і незмінною.

Уряд КНР нібито не знаж деталі військової співпраці між москвою і Пхеньяном.  

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу. 

"Я не знайомий із тим, про що ви згадали стосовно двосторонньої взаємодії між КНДР і росією", – сказав Лінь, коли його спитали, чи не вбачає Китай викликів чи загроз стабільності на сусідньому Корейському півострові від інтенсивних військових обмінів між росією і Північною Кореєю.

Речник зазначив, що стосовно співпраці між цими двома країнами Китай неодноразово висловлював свою позицію, яка полягає в тому, що це двосторонні відносини між суверенними державами і Китай не буде втручатися в них та не коментуватиме.

"При цьому Лінь нагадав на незмінність підходів Пекіна до "української кризи" і врегулювання на Корейському півострові. Хочу ще раз підкреслити, що позиції Китаю стосовно "української кризи" та питання Корейського півострова є послідовними і незмінними", – сказав речник МЗС КНР.

Днями стало відомо, що росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення

 
РосіяКитайКНДР

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