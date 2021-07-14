ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПекінська компанія Boya Gongdao Robot Technology розробила дрон Robo-Shark у формі акули для виконання завдань китайських військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї розробили дрон-акулу для підводної розвідки
Апарат обладнаний системою "всебічного уникнення перешкод"
Фото: dronedj.com
Про це повідомляє DroneDJ.
Загальна довжина акули-дрона дорівнює 2,2 метра, його максимальна швидкість під водою 18,5 км за годину.
Також апарат обладнаний системою "всебічного уникнення перешкод".
Крім того, у Robo-Shark "значний простір всередині" для завантаження нових технологій, завдяки яким дрон збільшує свої можливості в рамках спеціальних місій.
Зазначається, що Robo-Shark був виготовлений, зокрема, для проведення підводних розвідувальних операцій, пошуку та порятунку людей, спостереження за підводними човнами.
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