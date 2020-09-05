У Китаї успішно випробували електричний корабель
Про це повідомляє Xinhua.
"У п’ятницю електричне судно з вантажністю в одну тисячу тонн було успішно випробувано у водах річки Янцзи в районі Чанчжоу у провінції Цзянсу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє агентство, в судні під назвою Zhongtiandianyun 001 вбудовані літій-іонна батарея та суперконденсатор. Разом їхня потужність сягає 1 458 кВт за годину, що є еквівалентом 40 електрокарів.
У Державній електромережевій корпорації Китаю заявляють, що судно може пропливти 50 км після 2,5-годинної зарядки.
Зазначається, що у провінції Цзянсу збудовано 4 918 зарядних станцій у восьми містах біля річки Янцзи. Разом вони щороку зможуть заряджати судна на 57 мільйонів кВт, що призведе до економії понад 20 тисяч тонн дизелю та зменшенню викидів оксінітріду на понад 600 тонн і діоксиду сірки на понад 200 тонн.
Читайте також: "Окуляри-термометр" - у Китаї створили новий пристрій для скринінгу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Компанія DJI показала промисловий дрон, здатний працювати без підзарядки майже годину
- ФОТО "Окуляри-термометр" - у Китаї створили новий пристрій для скринінгу
- ВІДЕО NASA показало, як танули льодовики на Землі упродовж 16 років
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею