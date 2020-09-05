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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Китаї успішно випробували електричний корабель

В судні під назвою Zhongtiandianyun 001 вбудовані літій-іонна батарея та суперконденсатор
Державна електромережева корпорація Китаю протестувала електричний вантажний корабель Zhongtiandianyun 001 на найдовшій річці Євразії Янцзи.

Про це повідомляє Xinhua.

"У п’ятницю електричне судно з вантажністю в одну тисячу тонн було успішно випробувано у водах річки Янцзи в районі Чанчжоу у провінції Цзянсу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє агентство, в судні під назвою Zhongtiandianyun 001 вбудовані літій-іонна батарея та суперконденсатор. Разом їхня потужність сягає 1 458 кВт за годину, що є еквівалентом 40 електрокарів.

У Державній електромережевій корпорації Китаю заявляють, що судно може пропливти 50 км після 2,5-годинної зарядки.

Зазначається, що у провінції Цзянсу збудовано 4 918 зарядних станцій у восьми містах біля річки Янцзи. Разом вони щороку зможуть заряджати судна на 57 мільйонів кВт, що призведе до економії понад 20 тисяч тонн дизелю та зменшенню викидів оксінітріду на понад 600 тонн і діоксиду сірки на понад 200 тонн.

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09 05 2020 13:35
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