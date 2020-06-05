"Окуляри-термометр" - у Китаї створили новий пристрій для скринінгу

За словами віцепрезидента Rokid Ксіанга Вендже, стартап вже продав близько 1000 пар T1 урядам, індустрійним паркам і школам.

Фото: Pokid

Зазначається, що у "розумних" окулярах встановлені інфрачервоний сенсор й камера, які дозволяють користувачам "бачити" температуру тіла інших людей.

У стартапі також заявили, що нині працюють над оновленням окулярів T1, аби можна було сканувати температуру тіла декількох людей одночасно в аеропортах або супермаркетах.

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