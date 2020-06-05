"Окуляри-термометр" - у Китаї створили новий пристрій для скринінгу
Про це повідомляє The Straits Times, зазначає "Укрінформ".
"Китайський стартап, що виготовляє товари з доповненою реальністю для масового виробництва та ігор, знайшов перспективну галузь під час пандемії (коронавірусу - ред.) - окуляри, що можуть на ходу вимірювати температуру", - йдеться у повідомленні.
Фото: Pokid
За словами віцепрезидента Rokid Ксіанга Вендже, стартап вже продав близько 1000 пар T1 урядам, індустрійним паркам і школам.
Фото: Pokid
Зазначається, що у "розумних" окулярах встановлені інфрачервоний сенсор й камера, які дозволяють користувачам "бачити" температуру тіла інших людей.
У стартапі також заявили, що нині працюють над оновленням окулярів T1, аби можна було сканувати температуру тіла декількох людей одночасно в аеропортах або супермаркетах.
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