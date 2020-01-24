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У Китаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом

Медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку
У китайському Шанхаї лікарі вилікували першого пацієнта, якому раніше був поставлений діагноз пневмонія, викликана новим коронавірусом.
У Китаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє інформагенція Sina із посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю,передає "Громадське".

Так, медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку. Вона деякий час проживала в Ухані, де й було зафіксовано спалах захворювання.

10 січня жінка відчула нездужання і підвищення температури тіла, а 12 січня вона повернулася в Шанхай і ввечері 15 січня її госпіталізували.

Лікування пацієнтки здійснювалося у міській лікарні. Після того, як температура тіла жінки протягом шести днів трималася в межах норми, лікарі провели кілька тестів на наявність коронавірусу.

Обидва тести показали негативний результат. Лікарі прийшли до висновку, що запалення було повністю усунуто і пацієнтку виписали додому.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні на рівні Міністерства охорони здоров'я створили оперативний штаб через загрозу поширення смертельного коронавірусу з Китаю.

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24 01 2020 17:00
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