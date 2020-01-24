У Китаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом

У китайському Шанхаї лікарі вилікували першого пацієнта, якому раніше був поставлений діагноз пневмонія, викликана новим коронавірусом.

Про це повідомляє інформагенція Sina із посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю,передає "Громадське".

Так, медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку. Вона деякий час проживала в Ухані, де й було зафіксовано спалах захворювання.

10 січня жінка відчула нездужання і підвищення температури тіла, а 12 січня вона повернулася в Шанхай і ввечері 15 січня її госпіталізували.

Лікування пацієнтки здійснювалося у міській лікарні. Після того, як температура тіла жінки протягом шести днів трималася в межах норми, лікарі провели кілька тестів на наявність коронавірусу.

Обидва тести показали негативний результат. Лікарі прийшли до висновку, що запалення було повністю усунуто і пацієнтку виписали додому.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні на рівні Міністерства охорони здоров'я створили оперативний штаб через загрозу поширення смертельного коронавірусу з Китаю.