У Китаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом
Про це повідомляє інформагенція Sina із посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю,передає "Громадське".
Так, медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку. Вона деякий час проживала в Ухані, де й було зафіксовано спалах захворювання.
10 січня жінка відчула нездужання і підвищення температури тіла, а 12 січня вона повернулася в Шанхай і ввечері 15 січня її госпіталізували.
Лікування пацієнтки здійснювалося у міській лікарні. Після того, як температура тіла жінки протягом шести днів трималася в межах норми, лікарі провели кілька тестів на наявність коронавірусу.
Обидва тести показали негативний результат. Лікарі прийшли до висновку, що запалення було повністю усунуто і пацієнтку виписали додому.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні на рівні Міністерства охорони здоров'я створили оперативний штаб через загрозу поширення смертельного коронавірусу з Китаю.
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