У Латвії можуть легалізувати всіх українських заробітчан, - посол

Латвія продовжує підтримувати євроінтеграцію в Україні, зокрема у агропромисловій, банківській та інших сферах

Посольство України у Латвії веде домовленості з урядом країни щодо легалізації всіх нелегальних трудових мігрантів-українців, які працюють у Латвії.

"Латвія - надзвичайно дружня для нас країна. Свідченням цього слід вважати те, що у нас немає проблем з українськими громадянами, які тут перебувають, працюють. Ми зараз опрацьовуємо питання щодо можливості легалізації українських заробітчан, які перебувають у Латвії нелегально", - повідомив посол Олександр Міщенко, повідомляє "Укрінформ".

Також посол зазначив, Латвія продовжує підтримувати євроінтеграцію в Україні, зокрема у агропромисловій, банківській та інших сферах.

За офіційними даними, у 2019 році на території Латвії легально працює 8,9 тисячі українців. Водночас кількість нелегальних трудових мігрантів з України може бути ще більшою.

Нагадаємо, що згідно з даними рекрутингового агентства Personnel Service у 38-мільйонній Польщі працюють близько 1,5 мільйона українців (у кожній п'ятій польській фірмі).

З початку 2018 року Польща спростила умови працевлаштування для українців. Тепер, щоб поїхати працювати до сусідньої держави, не обов'язково мати робочу візу. Достатньо перетнути кордон з біометрикою, а на місці роботодавець подбає про всі документи.

Рівень безробіття в Польщі на рекордно низькому рівні - 3,8%, згідно з методологією ЄС, а економічне зростання коливається близько 5% з 2017 року.

До слова, заробітчани переказали за рік в Україну $11 млрд.

За даними Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби, на постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян України,тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.