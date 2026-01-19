У Латвії викрили мережу шпигунів рф, які передавали дані про військову техніку та українців

Окрім цього, вони намагалися проникнути на підприємства з виробництва дронів у Латвії, влаштовуючись на роботу або видаючи себе за постачальників і іноземних партнерів.

У Латвії за два тижні викрили трьох людей, яких підозрюють в участі в організації "Антифашисти Прибалтики". Члени цієї групи передавали спецслужбам рф дані про пересування військової техніки, українців та прихильників України.

Про це повідомляє латвійський мовник LSM.

Матеріали, які отримали журналісти, свідчать, що члени угруповання "Антифашисти Прибалтики" намагалися проникнути на заводи з виробництва дронів у Латвії, збирали інформацію про пересування військової техніки, а також про тих, хто донатить Україні або носить українську символіку.

У Службі державної безпеки (СДБ) Латвії заявили, що об’єднання людей, які називають себе "Антифашистами Прибалтики", почало розширювати та координувати діяльність, спрямовану проти національної безпеки Латвії, через спеціально створені групи в Telegram.