Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Латвії викрили мережу шпигунів рф, які передавали дані про військову техніку та українців

19 січня 2026, 15:33
У Латвії викрили мережу шпигунів рф, які передавали дані про військову техніку та українців
Фото: з вільних джерел
Окрім цього, вони намагалися проникнути на підприємства з виробництва дронів у Латвії, влаштовуючись на роботу або видаючи себе за постачальників і іноземних партнерів.
У Латвії за два тижні викрили трьох людей, яких підозрюють в участі в організації "Антифашисти Прибалтики". Члени цієї групи передавали спецслужбам рф дані про пересування військової техніки, українців та прихильників України.
 
Про це повідомляє латвійський мовник LSM.
 
Матеріали, які отримали журналісти, свідчать, що члени угруповання "Антифашисти Прибалтики" намагалися проникнути на заводи з виробництва дронів у Латвії, збирали інформацію про пересування військової техніки, а також про тих, хто донатить Україні або носить українську символіку.
 
У Службі державної безпеки (СДБ) Латвії заявили, що об’єднання людей, які називають себе "Антифашистами Прибалтики", почало розширювати та координувати діяльність, спрямовану проти національної безпеки Латвії, через спеціально створені групи в Telegram.
 
СДБ порушила кримінальне провадження проти цього угруповання в листопаді 2022 року. Нині в Латвії під судом перебувають двоє учасників угруповання, а інші втекли до росії або білорусі. Прокурорка, яка веде справу, заявила, що не має жодних сумнівів, що діяльність угруповання "Антифашисти Прибалтики" була заздалегідь узгоджена з відповідними російськими службами.
 
За керівництво такою злочинною організацією та участь у скоєних нею злочинах загрожує довічне ув’язнення або позбавлення волі на термін від 10 до 20 років.

 

війна в УкраїніЛатвіяросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється