У Латвії викрили мережу шпигунів рф, які передавали дані про військову техніку та українців
19 січня 2026, 15:33
Окрім цього, вони намагалися проникнути на підприємства з виробництва дронів у Латвії, влаштовуючись на роботу або видаючи себе за постачальників і іноземних партнерів.
У Латвії за два тижні викрили трьох людей, яких підозрюють в участі в організації "Антифашисти Прибалтики". Члени цієї групи передавали спецслужбам рф дані про пересування військової техніки, українців та прихильників України.
Про це повідомляє латвійський мовник LSM.
Матеріали, які отримали журналісти, свідчать, що члени угруповання "Антифашисти Прибалтики" намагалися проникнути на заводи з виробництва дронів у Латвії, збирали інформацію про пересування військової техніки, а також про тих, хто донатить Україні або носить українську символіку.
У Службі державної безпеки (СДБ) Латвії заявили, що об’єднання людей, які називають себе "Антифашистами Прибалтики", почало розширювати та координувати діяльність, спрямовану проти національної безпеки Латвії, через спеціально створені групи в Telegram.
СДБ порушила кримінальне провадження проти цього угруповання в листопаді 2022 року. Нині в Латвії під судом перебувають двоє учасників угруповання, а інші втекли до росії або білорусі. Прокурорка, яка веде справу, заявила, що не має жодних сумнівів, що діяльність угруповання "Антифашисти Прибалтики" була заздалегідь узгоджена з відповідними російськими службами.
За керівництво такою злочинною організацією та участь у скоєних нею злочинах загрожує довічне ув’язнення або позбавлення волі на термін від 10 до 20 років.