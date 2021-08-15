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У Лондоні з автівки обстріляли будинок, де проходила вечірка - є поранені

Інцидент стався в суботу після 22 години
Три жінки й один чоловік поранені озброєним злочинцем у результаті нападу на автомобілі на одну з домашніх вечірок на півночі Лондоні.
У Лондоні з автівки обстріляли будинок, де проходила вечірка - є поранені Стрілянина у Лондоні / Фото ukrinform

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mirror.

Зазначається, що інцидент стався в суботу після 22 години в районі Камден, що в північній частині Лондона.

Свідки бачили, як нападник відкрив вогонь з автомобіля, який проїздив повз будинки, де проходила вечірка.

Двом пораненим жінкам надали медичну допомогу на місці події, а потім доставили до лікарні, а інші двоє – чоловік та жінка – потрапили до лікарні самостійно. Усі з вогнепальними пораненнями.

Поліція почала розслідування цього інциденту. Проте стрілянина наразі не розглядається як така, що пов'язана з тероризмом.

«На місці злочину перебувають співробітники поліції. Розслідування триває. Поки що жодних арештів не було», - зазначають у лондонській поліції.

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15 08 2021 14:29
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