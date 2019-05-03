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У лондонському аеропорту Хітроу виявили мініатюрну бомбу

Бомби були надіслані поштою в аеропорти Хітроу і Лондон-сіті, а також на столичний вокзал Ватерлоо
Три пакети з вибухівкою отримали в двох аеропортах і на вокзалі.
У лондонському аеропорту Хітроу виявили мініатюрну бомбу Фото: daily mail.co.uk

Поліція Великобританії повідомила про виявлення мініатюрних саморобних вибухових пристроїв у двох аеропортах Лондона і на столичному вокзалі, повідомляє "Лівий берег".

Зокрема, бомби були надіслані поштою в аеропорти Хітроу і Лондон-сіті, а також на столичний вокзал Ватерлоо. Це підтвердила поліція.

Повідомляється, що під час відкривання конвертів один з них спалахнув. На час розгляду в місцях виявлення посилок були перекриті центральні приміщення, поліція оглянула територію на предмет інших підозрілих предметів, однак нічого не виявила.

В офіційній заяві, випущеній через кілька годин після виявлення вибухівки, спікер Скотланд-Ярду повідомила, що вибухівка прийшла в білих пакетах розміру А4.

Інформації про постраждалих на цю мить немає.

Нагадаємо, у лондонському аеропорту вісім пасажирів травмувалися під час екстреної посадки літака.

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05 03 2019 20:42
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