У лондонському аеропорту Хітроу виявили мініатюрну бомбу
Поліція Великобританії повідомила про виявлення мініатюрних саморобних вибухових пристроїв у двох аеропортах Лондона і на столичному вокзалі, повідомляє "Лівий берег".
Зокрема, бомби були надіслані поштою в аеропорти Хітроу і Лондон-сіті, а також на столичний вокзал Ватерлоо. Це підтвердила поліція.
Повідомляється, що під час відкривання конвертів один з них спалахнув. На час розгляду в місцях виявлення посилок були перекриті центральні приміщення, поліція оглянула територію на предмет інших підозрілих предметів, однак нічого не виявила.
В офіційній заяві, випущеній через кілька годин після виявлення вибухівки, спікер Скотланд-Ярду повідомила, що вибухівка прийшла в білих пакетах розміру А4.
Інформації про постраждалих на цю мить немає.
Нагадаємо, у лондонському аеропорту вісім пасажирів травмувалися під час екстреної посадки літака.
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