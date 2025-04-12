Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Львів приїхав міністр закордонних справ Нідерландів

12 квітня 2025, 16:07
У Львів приїхав міністр закордонних справ Нідерландів

Сьогодні, 12 квітня, до Львова прибув міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Каспар Велдкамп. 

Він візьме участь у конференції щодо підтримки інтеграції України до Євросоюзу.

Про це начальник Львівської ОВА Максим Козицький написав в Тelegram-каналі. 

"З робочим візитом у нашу область прибули міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Каспар Велдкамп, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні Алле Дорхаут, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерландів Андрій Костін, т.в.о міністра закордонних справ України Сергій Кислиця та ще низка поважних делегатів", - йдеться в пості. 

Він додав, що делегація віддала шану захисникам і захисницям, які спочивають на Личаківському кладовищі. 

Також у Львові відбудеться конференція в межах українсько-нідерландського діалогу щодо підтримки інтеграції України в Європейський Союз.

Крім того, цього тижня до України прибули прем'єр, глава МЗС і міністр оборони Бельгії.

 

Нідерландипідтримка України

Останні матеріали

Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 07:01
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Політика
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 16:31
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється