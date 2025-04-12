У Львів приїхав міністр закордонних справ Нідерландів

Сьогодні, 12 квітня, до Львова прибув міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Каспар Велдкамп.

Він візьме участь у конференції щодо підтримки інтеграції України до Євросоюзу.

Про це начальник Львівської ОВА Максим Козицький написав в Тelegram-каналі.

"З робочим візитом у нашу область прибули міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Каспар Велдкамп, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні Алле Дорхаут, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерландів Андрій Костін, т.в.о міністра закордонних справ України Сергій Кислиця та ще низка поважних делегатів", - йдеться в пості.

Він додав, що делегація віддала шану захисникам і захисницям, які спочивають на Личаківському кладовищі.

Також у Львові відбудеться конференція в межах українсько-нідерландського діалогу щодо підтримки інтеграції України в Європейський Союз.

Крім того, цього тижня до України прибули прем'єр, глава МЗС і міністр оборони Бельгії.