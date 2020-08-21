У Львівській міськраді COVID-19 підтвердили у 20 чиновників
Про це повідомив депутат Львівської міськради Петро Адамик у Facebook, передає РБК - Україна.
"Станом на 21 серпня лише підтверджених випадків COVID-19 було виявлено більш ніж у 20 чиновників керівного складу Львівської міськради. Серед депутатів Львівської міськради коронавірус підтверджено лише в одного депутата", - повідомив він.
За його словами, коронавірус підтвердили у двох заступників міського голови, представників секретаріату міськради, керівників департаментів і управлінь та їх заступників.
"Ситуація дуже тривожною і повинні зробити все, щоб у Львові не було масового спалаху пандемії", - додав Адамик.
Нагадаємо, що 21 серпня в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало.
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