У Львівській області госпіталізували двох людей, які повернулися з Китаю
У Львівській області госпіталізували двох людей із симптомами респіраторних захворювань, які повернулися з Китаю, повідомив у п'ятницю на брифінгу в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, пацієнтів із симптомами респіраторних захворювань помістили у спеціальні бокси в обласній інфекційній лікарні.
"У пацієнтів, які повернулися з Китаю, виявлено легкі катаральні симптоми, вони повернулися не з провінцій, визначених як зона епідеміологічної небезпеки, й були госпіталізовані до інфекційної лікарні. Їм провели стрес-тести на грип, вони негативні. Інші аналізи та проби направили до Центру громадського здоров'я МОЗ України", - сказав Васько.
За його словами, стан пацієнтів - близький до задовільного, але випишуть їх лише після того, як лікарня отримає зазначені результати аналізів з Києва.
Нагадаємо, що в Італії зафіксували два випадки зараження коронавірусом.
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