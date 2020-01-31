Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

У Львівській області госпіталізували двох людей, які повернулися з Китаю

Стан пацієнтів - близький до задовільного, але випишуть їх лише після того, як лікарня отримає зазначені результати аналізів з Києва
За його словами, пацієнтів із симптомами респіраторних захворювань помістили у спеціальні бокси в обласній інфекційній лікарні.
У Львівській області госпіталізували двох людей, які повернулися з Китаю Фото: ЛОДА

У Львівській області госпіталізували двох людей із симптомами респіраторних захворювань, які повернулися з Китаю, повідомив у п'ятницю на брифінгу в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, пацієнтів із симптомами респіраторних захворювань помістили у спеціальні бокси в обласній інфекційній лікарні.

"У пацієнтів, які повернулися з Китаю, виявлено легкі катаральні симптоми, вони повернулися не з провінцій, визначених як зона епідеміологічної небезпеки, й були госпіталізовані до інфекційної лікарні. Їм провели стрес-тести на грип, вони негативні. Інші аналізи та проби направили до Центру громадського здоров'я МОЗ України", - сказав Васько.

За його словами, стан пацієнтів - близький до задовільного, але випишуть їх лише після того, як лікарня отримає зазначені результати аналізів з Києва.

Нагадаємо, що в Італії зафіксували два випадки зараження коронавірусом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2020 14:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пропозиції МОЗ: Обов

Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.