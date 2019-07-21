У Львові 94-річна жінка порвала бюлетень та намагалась його з'їсти

Члени виборчої комісії пояснювали, що вона повинна реалізувати свій вибір вдома, але жінка у скандальній формі наполягала на тому, що хоче голосувати на дільниці

У Львові, на виборчій дільниці, пенсіонерка порвала бюлетень, та намагалася його з'їсти.

94-річна жінка, яка мала би голосувати вдома, прийшла на виборчу дільницю, що у Львові на вул. Дністерській, 16, повідомляє "Громадське".

Члени виборчої комісії пояснювали, що вона повинна реалізувати свій вибір вдома, але жінка у скандальній формі наполягала на тому, що хоче голосувати на дільниці.

Після тривалих суперечок виборча комісія за згодою наявних на дільниці спостерігачів проголосувала та вирішила надати жінці право проголосувати на дільниці. Після того, як жінка заповнила бюлетені, вона не захотіла вкинути їх у переносну скриньку, а готова була кинути лише у стаціонарні скриньки, які члени виборчої комісії були змушені захищати.

Нагадаємо, що на виборчій дільниці на вулиці Симоненка у Львові одній людині видали одразу 10 бюлетенів - жінка заповнила всі та вкинула в урну.