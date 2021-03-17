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У Львові із 19 березня буде запроваджено посилений карантин, - Садовий

Припинять роботу всі культурні заклади, заклади громадського харчування перейдуть на роботу в режимі навинос і доставку
На території Львова з п'ятниці, 19 березня, буде запроваджено посилений карантин, який триватиме до 28 березня, повідомив міський голова Андрій Садовий.
У Львові із 19 березня буде запроваджено посилений карантин, - Садовий Молекула коронавіруса

"Чому ми вирішили не чекати на рішення Кабміну й ухвалювати такі рішення негайно? Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця в лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання", - написав Садовий у Telegram-каналі в середу.

Із 19 березня учні молодших класів у львівських школах переходять на канікули. Старші класи продовжать навчання в дистанційному режимі.

Припинять роботу всі культурні заклади, заклади громадського харчування перейдуть на роботу в режимі навинос і доставку.

У торговельних центрах працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки й зоомагазини. Господарські магазини працюватимуть на видачу за попереднім замовленням.

Салони краси та спортивні зали працюватимуть за індивідуальним попереднім записом.

Усі масові заходи переносяться.

"Просимо всіх за можливості залишатися вдома, носити маски, дотримуватися дистанції. Давайте разом допоможемо нашим медикам і врятуємо життя своє та своїх близьких. Вибачте за незручності", - додав мер.

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17 03 2021 14:58
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