Побічні ефекти після COVID-щеплення виявили у 0,8% випадків, – Степанов

Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів

Побічні ефекти після вакцинування проти COVID-19 виявлені у 0,8% випадків, тяжких станів не зафіксовано.

Про це проінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу глави держави.

"У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано", - розповіли в ОП.

Крім того, очільник МОЗ нагадав, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.

У свою чергу Президент наголосив, що необхідно постійно роз’яснювати людям питання, пов’язані з проходженням вакцинації.

"Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває", – зазначив Зеленський.

Додамо, що в Україні зробили понад 53 тисячі COVID-щеплень.