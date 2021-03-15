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В Україні зробили понад 53 тисячі COVID-щеплень

Найбільше щеплень за останню добу проведено у Донецькій та Київській областях
За неділю, 14 березня, від COVID-19 щеплено понад 2 тис. осіб, загалом першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби отримали 53 155 осіб.
В Україні зробили понад 53 тисячі COVID-щеплень Фото: agronews.ua

Як передає "Укрінформ", про це повідомляється в Телеграм-каналі Коронавірус-інфо.

"2 018 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 14 березня 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 53 155 осіб, з них отримали 1 дозу – 53 155 осіб", - йдеться у повідомленні.

Найбільше щеплень за останню добу проведено у Донецькій - 260 та Київській - 230 областях. Найменше - Вінницькій - 10 та Івано-Франківській - 18.

За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 044 щеплення), найменша – у Чернігівській області (1 006 щеплень).

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15 03 2021 12:06
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