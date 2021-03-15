НОВИНИЗа неділю, 14 березня, від COVID-19 щеплено понад 2 тис. осіб, загалом першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби отримали 53 155 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зробили понад 53 тисячі COVID-щеплень
Найбільше щеплень за останню добу проведено у Донецькій та Київській областях
Фото: agronews.ua
Як передає "Укрінформ", про це повідомляється в Телеграм-каналі Коронавірус-інфо.
"2 018 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 14 березня 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 53 155 осіб, з них отримали 1 дозу – 53 155 осіб", - йдеться у повідомленні.
Найбільше щеплень за останню добу проведено у Донецькій - 260 та Київській - 230 областях. Найменше - Вінницькій - 10 та Івано-Франківській - 18.
За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 044 щеплення), найменша – у Чернігівській області (1 006 щеплень).
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15 03 2021 12:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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