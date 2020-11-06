У Львові люди вимагали послаблення карантину
Як повідомив кореспондент hromadske, біля Львівської обласної державної адміністрації зібралося близько двохсот протестувальників. Здебільшого це працівники та власники ресторанно-готельного бізнесу.
«Я працюю в готелі, мию посуд. Через карантин я вже три місяці без роботи, тому і без грошей. Дуже непросто. У всіх областях карантинні обмеження послабили, працюють ресторани, готелі, а у нас ні», — розповіла львів’янка Ольга.
Люди тримали в руках плакати з написами: «Хочу на роботу», «Бізнес вмирає» та інші.
«Я працюю в ресторані охоронцем. Вимагаємо від чиновників послабити карантин. Я розумію, що у нас в області негативна динаміка хворих на коронавірус. Але хто дає гарантію, що ця динаміка зміниться. Нам потрібно з цим вірусом вчитись жити», — розповів протестувальник
З обласної адміністрації до протестувальників ніхто не вийшов.
Нагадаємо, що в Україні Київ, а також вісім областей не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я, які дозволяють почати ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено інцидентність захворювань коронавірусом.
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