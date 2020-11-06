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У Львові люди вимагали послаблення карантину

"Хочу на роботу"
У Львові підприємці та працівники провели акцію протесту, на якій вимагали послаблення карантинних обмежень.
У Львові люди вимагали послаблення карантину ukrinform.ua

Як повідомив кореспондент hromadske, біля Львівської обласної державної адміністрації зібралося близько двохсот протестувальників. Здебільшого це працівники та власники ресторанно-готельного бізнесу.

«Я працюю в готелі, мию посуд. Через карантин я вже три місяці без роботи, тому і без грошей. Дуже непросто. У всіх областях карантинні обмеження послабили, працюють ресторани, готелі, а у нас ні», — розповіла львів’янка Ольга. 

Люди тримали в руках плакати з написами: «Хочу на роботу», «Бізнес вмирає» та інші.

«Я працюю в ресторані охоронцем. Вимагаємо від чиновників послабити карантин. Я розумію, що у нас в області негативна динаміка хворих на коронавірус. Але хто дає гарантію, що ця динаміка зміниться. Нам потрібно з цим вірусом вчитись жити», — розповів  протестувальник 

З обласної адміністрації до протестувальників ніхто не вийшов.

Нагадаємо, що в Україні Київ, а також вісім областей не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я, які дозволяють почати ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено інцидентність захворювань коронавірусом.

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11 06 2020 15:40
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