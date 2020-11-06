У Львові люди вимагали послаблення карантину

У Львові підприємці та працівники провели акцію протесту, на якій вимагали послаблення карантинних обмежень.

Як повідомив кореспондент hromadske, біля Львівської обласної державної адміністрації зібралося близько двохсот протестувальників. Здебільшого це працівники та власники ресторанно-готельного бізнесу.

«Я працюю в готелі, мию посуд. Через карантин я вже три місяці без роботи, тому і без грошей. Дуже непросто. У всіх областях карантинні обмеження послабили, працюють ресторани, готелі, а у нас ні», — розповіла львів’янка Ольга.

Люди тримали в руках плакати з написами: «Хочу на роботу», «Бізнес вмирає» та інші.

«Я працюю в ресторані охоронцем. Вимагаємо від чиновників послабити карантин. Я розумію, що у нас в області негативна динаміка хворих на коронавірус. Але хто дає гарантію, що ця динаміка зміниться. Нам потрібно з цим вірусом вчитись жити», — розповів протестувальник

З обласної адміністрації до протестувальників ніхто не вийшов.

Нагадаємо, що в Україні Київ, а також вісім областей не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я, які дозволяють почати ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено інцидентність захворювань коронавірусом.