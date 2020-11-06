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В Україні вже дев'ять регіонів не готові до ослаблення карантину

За добу ситуація погіршилася в Київській і Тернопільській областях
В Україні Київ, а також вісім областей не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я, які дозволяють почати ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено інцидентність захворювань коронавірусом.
В Україні вже дев rbc.ua/

Про це свідчать дані опубліковані на сайті МОЗ, передає РБК - Україна.

Так у списку регіонів, які не можуть почати ослаблення потрапили Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. В цих регіонах зафіксовано 12 випадків захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення.

"Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", - зазначили в МОЗ.

Для ослаблення регіон повинен відповідати трьом критеріям:

  • інцидентність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;
  • завантаженість місць в лікарнях повинно бути менше 50%;
  • проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Відзначимо, в порівнянні з вчорашнім днем, ситуація погіршилася в Київській і Тернопільській областях.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 червня в Україні 29070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав.

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11 06 2020 12:40
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