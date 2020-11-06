В Україні вже дев'ять регіонів не готові до ослаблення карантину
Про це свідчать дані опубліковані на сайті МОЗ, передає РБК - Україна.
Так у списку регіонів, які не можуть почати ослаблення потрапили Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. В цих регіонах зафіксовано 12 випадків захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення.
"Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", - зазначили в МОЗ.
Для ослаблення регіон повинен відповідати трьом критеріям:
- інцидентність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;
- завантаженість місць в лікарнях повинно бути менше 50%;
- проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.
Відзначимо, в порівнянні з вчорашнім днем, ситуація погіршилася в Київській і Тернопільській областях.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 червня в Україні 29070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав.
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