В Україні вже дев'ять регіонів не готові до ослаблення карантину За добу ситуація погіршилася в Київській і Тернопільській областях

В Україні Київ, а також вісім областей не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я, які дозволяють почати ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено інцидентність захворювань коронавірусом.

rbc.ua/

Про це свідчать дані опубліковані на сайті МОЗ, передає РБК - Україна. Так у списку регіонів, які не можуть почати ослаблення потрапили Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. В цих регіонах зафіксовано 12 випадків захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення. "Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", - зазначили в МОЗ. Для ослаблення регіон повинен відповідати трьом критеріям: інцидентність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;

завантаженість місць в лікарнях повинно бути менше 50%;

проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення. Відзначимо, в порівнянні з вчорашнім днем, ситуація погіршилася в Київській і Тернопільській областях. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 червня в Україні 29070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав.

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