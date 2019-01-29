CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львівській ОДА презентували новий логотип та слоган, які представлятимуть область в Україні та світі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Львівська ОДА витратила 134,5 тисячі на новий логотип та слоган області
Новий слоган області звучить як "Люди дії"
Фото: loda.gov.ua
Новий логотип виконаний у формі кола жовтого кольору, на ньому також нанесено слово "Львівщина". Новий слоган області звучить як "Люди дії", інформує Zaxid.net.
За словами ЛОДА, до розробки цього брендбуку поставились особливо ретельно та заклали у нього ідентичність регіону з часів Галицько-Волинського князівства. А всередині логотипу зображений лев.
Розробкою нового брендбуку області займався Володимир Блажівський. Вартість роботі складає 134,5 тисячі гривень. Угоду із дизайнером підписали ще у 2017 році. Блажівський є керівником школи Projector.Lviv.
Нагадаємо, бренд України Ukraine Now отримав одну з найпрестижніших дизайнерських нагород Red Dot Award 2018.
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29 01 2019 09:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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