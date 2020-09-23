У Львові проведуть 40 безкоштовних екскурсій до Дня туризму

До того ж із нагоди Всесвітнього дня туризму Туристично-інформаційний центр Львова організує розіграш подарунків

У місті Лева в неділю, 27 вересня, в межах програми "Їду до Львова на День туризму" влаштують 40 безкоштовних екскурсій, квестів та майстер-класів.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Управління туризму Львівської міськради у Фейсбуці.

"Для всіх, хто любить подорожувати, Львів готує цікаву програму на День туризму: безкоштовні екскурсії і входи в музеї, акційні пропозиції від готелів та закладів харчування. На вас чекає понад 40 різноманітних безкоштовних екскурсій (квестів/майстер-класів) лише у неділю 27 вересня", - йдеться в повідомленні.

Серед запропонованих мандрівок містом - прогулянки мікрорайонами Львова (Левандівкою, Сиховом, Підзамчем, вулицею Науковою), Митрополичими садами, каретним двором. Можна буде побачити "Некласичний Львів", дізнатися "Історію таємної аптеки", побувати у стрітарт-турі. Крім того, будуть екскурсії на велосипедах та самокатах. Львів'янам і гостям міста розкажуть про геральдику, люки, покажуть експозицію антикварних карет, познайомлять з історією вілли Грушевського.

Також у програмі - майстер-клас зі скелелазіння, романтичний квест "Шоколадне серце", штурм Високого замку.

Вибрати тематику екскурсії, майстер-класу чи квесту та зареєструватися можна за посиланням.

Цього ж дня - 27 вересня - деякі музеї оголосили вільний вхід. Серед них: Музей народної архітектури і побуту у Львові ім. Шептицького, Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької, Меморіальний музей Станіслава Людкевича, Музей "Територія терору", Художньо-меморіальний музей О. Новаківського, Художньо-меморіальний музей О. Кульчицької, Художньо-меморіальний музей Л. Левицького, Художньо-меморіальний музей І. Труша, Музей історії України, Музей визвольної боротьби України, Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, Львівський музей історії релігії (безкоштовні входи 26 та 27 вересня).

До того ж із нагоди Всесвітнього дня туризму Туристично-інформаційний центр Львова організує розіграш подарунків.

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