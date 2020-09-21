У Держтуризмі розповіли, як українські міста зустрінуть свято мандрівників
Як передає Укрінформ, перелік заходів оприлюднили на сторінці Держтуризму в Фейсбуці.
Так, для всіх, хто любить подорожувати, Львів вже готує цікаву програму на 25-27 вересня з безкоштовними екскурсіями та входом у музеї, різноманітними "смачними" знижками від готелів та закладів харчування. З переліком подій у Львові, організованих з нагоди Всесвітнього дня туризму, можна ознайомитися за посиланням.
Київ 25 вересня презентує туристичні путівники містом та відкриє 3D-конструкцію "Софія Київська", а 26 і 27 вересня пропонує екскурсії містом у концепті маркетингової стратегії Києва "9 Я".
У Харкові 26 вересня урочистості до Дня туризму та Дня бібліотек розпочнуться з проведення семінарів та "круглих столів" за напрямами: бібліотечна справа, туризм, музеї, охорона культурної спадщини. З 14:00 розпочнеться робота локацій, де будуть представлені музеї та заклади культури області, виставки художників, презентація туристичних об'єктів регіону. Ближче до вечора на гостей чекає показ театралізованого шоу та концертна програма.
На Херсонщині 24 вересня безкоштовно можна буде відвідати Олешківську пустелю. 25-26 вересня представлять напрацювання популяризації туристичної привабливості Херсонщини на території НПП "Нижньодніпровський". Зокрема, запланована презентація водної екскурсії "До дивовижних Аджигольських маяків" з прогулянкою на комфортабельному катері.
У Маріуполі Донецької області на 25-27 вересня заплановані урочисте відкриття площі Свободи та фонтану з лазерним шоу, організація першого в місті дитячого ярмарку на Театральній площі, проведення в яхт-клубі "Азовсталь" змагань з екстремальних видів спорту та вуличні розваги.
На Луганщині 26 вересня пройде чемпіонат області зі спортивного туризму серед юнаків та дорослих.
23-26 вересня відбудеться серія безкоштовних інтерактивних театралізованих екскурсій Кропивницьким "Міфологеми простору міста".
24-30 вересня планується серія безкоштовних тематичних екскурсій і Чернівцями. Там 25 вересня пройде квест "Таємниці міста над Пруті" та 26-27 хакатон "Чернівці туристичні: нові ідеї".
В Ужгороді 28-29 вересня очікується відкриття фотозони "Я # Ужгород".
Зазначається, що всі заходи відбудуться з дотриманням безпекових вимог.
Крім того, в Держтуризмі пообіцяли впродовж тижня інформувати про програму святкування в інших містах України.
Всесвітній день туризму – свято, що відзначається щорічно 27 вересня.
Нагадаємо, що туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектора.
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