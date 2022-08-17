У Львові російські книжки не палять, а здають в макулатуру

Вторговані кошти переказати на потреби Збройних Сил України

У Львові книжки, написані російською мовою, здають в макулатуру.

Про це повідомила керівниця Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваничука Тетяна Пилипець.

"Нас питають, чи ми палимо російські книжки. Ні, ми їх утилізуємо на користь неймовірних ЗСУ", – каже вона.

Тож, усі, хто має у домашніх бібліотеках російську та російськомовну літературу й хоче позбутися цієї радянської спадщини, можуть приносити цей мотлох у бібліотеку у Львові на площі Ринок, 9.

Тут обіцяють все це організовано завезти у пункт прийому макулатури, а вторговані кошти переказати на потреби Збройних Сил України.

Замість творів російських поетів до шкільної програми включили вірші П’єра Ронсара, Роберта Бернса, Йогана Вольфганга фон Гете, Генріха Гейне, Адама Міцкевича.