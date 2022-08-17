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У Львові російські книжки не палять, а здають в макулатуру
У Львові книжки, написані російською мовою, здають в макулатуру.
Про це повідомила керівниця Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваничука Тетяна Пилипець.
"Нас питають, чи ми палимо російські книжки. Ні, ми їх утилізуємо на користь неймовірних ЗСУ", – каже вона.
Тож, усі, хто має у домашніх бібліотеках російську та російськомовну літературу й хоче позбутися цієї радянської спадщини, можуть приносити цей мотлох у бібліотеку у Львові на площі Ринок, 9.
Тут обіцяють все це організовано завезти у пункт прийому макулатури, а вторговані кошти переказати на потреби Збройних Сил України.
Як повідомляв iPress, з нової шкільної програми вилучені твори російських і білоруських авторів. Натомість додані твори зарубіжних письменників - Жана де Лафонтена, О’Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Еріка-Емманюеля Шмітта, Йозефа Рота тощо.
Замість творів російських поетів до шкільної програми включили вірші П’єра Ронсара, Роберта Бернса, Йогана Вольфганга фон Гете, Генріха Гейне, Адама Міцкевича.
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17 08 2022 10:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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