У Львові внаслідок буревію загинули хлопець із дівчиною - на них впало дерево

Негода повалила дерева на декількох вулицях міста. Про інших загиблих не повідомляється

У Стрийському парку у Львові загинули 20-річний хлопець та 18-річна дівчина - внаслідок шквалів вітру на них впало дерево.

Про це повідомили у Львівській міській раді, пише "Громадське".

Там вказують, що хлопець і дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці. Вони загинули на місці. Наразі з'ясовуються обставини події.

Загиблим виявився курсант Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, повідомив начальник академії Павло Ткачук.

Він розповів, що хлопець проживав за межами закладу освіти й у вільний час відпочивав у Стрийському парку з дівчиною, яка теж загинула.

Гроза з дощем та шквалами вітру почалися у Львові ввечері 1 серпня, пише Zaxid.net. Негода повалила дерева на декількох вулицях міста. Про інших загиблих не повідомляється.

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