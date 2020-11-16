У лимані Азовського моря масово загинула риба

Під час обстеження 64 метрів ділянки водойми та її прибережної захисної смуги на одному квадратному метрі виявили від 300 до 500 загиблих риб

У Запорізькій області в Молочному лимані працівники рибоохоронного патруля виявили масову загибель азовської хамси.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства, зазначає "Громадське".

Так, працівники Азовського рибоохоронного патруля виявили загибель риб сьогодні, 16 листопада, під час рейду у Молочному лимані, що поблизу смт Кирилівка на Запоріжжі.

Під час обстеження 64 метрів ділянки водойми та її прибережної захисної смуги на одному квадратному метрі виявили від 300 до 500 загиблих риб.

Про факт загибелі риби для встановлення причин її мору Держрибагентство поінформувало працівників Приазовського національного природного парку та Кирилівської селищної ради.

У чому причина?

Поки що незрозуміло, однак інспекція має встановити причину. Пов’язано це може бути, наприклад, із забрудненням води. Так, торік у квітні в Баранівці (Житомирська область) виявляли масову загибель риби.

Тоді фахівці провели лабораторні дослідження та довели, що це сталася через потрапляння хімічних речовин у Случ з річки Хомора, що бере початок у Хмельницькій області. А через місяць, у травні, у тому ж місці знову сталася загибель риби: 500 особин верховодки та 100 - карася.

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