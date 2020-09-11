Охорона довкілля важлива для 93% українців

Що таке довкілля і як його слід захищати, кожен розуміє по-своєму

93% опитаних українців відповіли, що охорона довкілля надзвичайно важлива або ж просто важлива для них.

Такі дані, повідомляє Укрінформ, навів під час п'ятого Національного круглого столу на тему "Екологія", який проходить сьогодні у Кривому Розі, Павло Вишебаба, голова ГО “Єдина планета”, координатор кампанії ХутроOFF.

"Як українці ставляться до охорони довкілля? Нещодавно було проведено дослідження і 93% респондентів, українців відповіли, що для них це надзвичайно важливо або просто важливо. До речі, ця цифра співпадає з країнами-членами ЄС, там також громадяни відповідають таким чином. І це зрозуміло, чому — тому що довкілля впливає на кожного з нас, це наше з вами життя і здоров’я: ВООЗ чітко говорить, що 23% смертей на планеті пов’язано саме з забрудненим довкіллям", - сказав Вишебаба.

Він також розповів, що саме українці вважають найбільшими екологічними проблемами. Адже що таке довкілля і як його слід захищати, кожен розуміє по-своєму.

Отже, головними проблемами, за даними Павла Вишебаби, українці вважають забруднене повітря, питання сміття, вирубки лісів.

"Що цікаво, і це така істотна відмінність від громадян ЄС, всього 16% українців вважають зміни клімату важливою проблемою", - зауважив громадський активіст.

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