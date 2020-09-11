Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Охорона довкілля важлива для 93% українців

Що таке довкілля і як його слід захищати, кожен розуміє по-своєму
93% опитаних українців відповіли, що охорона довкілля надзвичайно важлива або ж просто важлива для них.
Охорона довкілля важлива для 93% українців Фото: з вільних джерел

Такі дані, повідомляє Укрінформ, навів під час п'ятого Національного круглого столу на тему "Екологія", який проходить сьогодні у Кривому Розі, Павло Вишебаба, голова ГО “Єдина планета”, координатор кампанії ХутроOFF.

"Як українці ставляться до охорони довкілля? Нещодавно було проведено дослідження і 93% респондентів, українців відповіли, що для них це надзвичайно важливо або просто важливо. До речі, ця цифра співпадає з країнами-членами ЄС, там також громадяни відповідають таким чином. І це зрозуміло, чому — тому що довкілля впливає на кожного з нас, це наше з вами життя і здоров’я: ВООЗ чітко говорить, що 23% смертей на планеті пов’язано саме з забрудненим довкіллям", - сказав Вишебаба.

Він також розповів, що саме українці вважають найбільшими екологічними проблемами. Адже що таке довкілля і як його слід захищати, кожен розуміє по-своєму.

Отже, головними проблемами, за даними Павла Вишебаби, українці вважають забруднене повітря, питання сміття, вирубки лісів.

"Що цікаво, і це така істотна відмінність від громадян ЄС, всього 16% українців вважають зміни клімату важливою проблемою", - зауважив громадський активіст.

Читайте також: Японець створив "їстівні" пакети, щоб захистити місцевих оленів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2020 14:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.