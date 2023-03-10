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ПОЛІТИКА

У МАГАТЕ схвалили призначення Гроссі на другий термін

10 березня 2023, 15:25
У МАГАТЕ схвалили призначення Гроссі на другий термін
Джерело: wikipedia
Повноваження нинішнього глави агентства з атомної енергії закінчуються у грудні 2023 року.

Рада правління МАГАТЕ підтримала перепризначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора на другий термін, до 2027 року.

Про це пише The Jerusalem Post.

Перепризначення було схвалено шляхом акламації, що означає, що голосування не проводилося й жодна країна не висловила власних заперечень.

Зазначається, що рішення повинно бути затверджено під час Генеральної конференції МАГАТЕ, яка відбудеться восени.

Нагадаємо, раніше генеральний директор МАГАТЕ заявив про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС. Внаслідок вчорашнього масованого обстрілу росіян відключилась остання лінія зв'язку окупованої АЕС з українською енергосистемою.

Тим часом Європейський союз та його держави-партнери закликали росію повернути повний контроль над ЗАЕС Україні.

МАГАТЕГроссі

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