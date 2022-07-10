НОВИНИГенеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що на Запорізькій АЕС відбулася ротація місії підтримки та допомоги, і тепер на станції перебуває нова, посилена команда експертів МАГАТЕ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МАГАТЕ відбулася ротація місії на Запорізькій АЕС - Гроссі
Фото: dpa
Про це йдеться у заяві агентства у Твіттері.
Рафаель Гроссі також зазначив, що команда МАГАТЕ "продовжуватиме виконувати свою незамінну місію та підтримуватиме, як тільки буде погоджено, зону ядерної безпеки та безпеки навколо майданчика Запорізької атомної електростанції".
Нагадаємо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії розпочала свою роботу на Запорізькій АЕС 1 вересня.
6 вересня МАГАТЕ закликало до негайного створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.
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07 10 2022 20:58 МЕДІА
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