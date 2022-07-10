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У МАГАТЕ відбулася ротація місії на Запорізькій АЕС - Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що на Запорізькій АЕС відбулася ротація місії підтримки та допомоги, і тепер на станції перебуває нова, посилена команда експертів МАГАТЕ.
У МАГАТЕ відбулася ротація місії на Запорізькій АЕС - Гроссі Фото: dpa
Про це йдеться у заяві агентства у Твіттері.
 
Рафаель Гроссі також зазначив, що команда МАГАТЕ "продовжуватиме виконувати свою незамінну місію та підтримуватиме, як тільки буде погоджено, зону ядерної безпеки та безпеки навколо майданчика Запорізької атомної електростанції".
 
 
6 вересня МАГАТЕ закликало до негайного створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.
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07 10 2022 20:58
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