У МАГАТЕ відбулася ротація місії на Запорізькій АЕС - Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що на Запорізькій АЕС відбулася ротація місії підтримки та допомоги, і тепер на станції перебуває нова, посилена команда експертів МАГАТЕ.

Фото: dpa

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію