У Малайзії дрони-сканери "шукають" людей із високою температурою Минулого тижня Малайзія запровадила повний локдаун, аби зупинити стрімке зростання нових випадків захворювання на COVID-19. Наприкінці травня кількість нових щоденних випадків коронавірусу становила 9 тисяч

Поліція Малайзії з метою запобігання поширенню коронавірусу використовує дрони для виявлення людей із високою температурою.

Фото: Zahim Mohd/NurPhoto/Getty Images

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