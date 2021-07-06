НОВИНИПоліція Малайзії з метою запобігання поширенню коронавірусу використовує дрони для виявлення людей із високою температурою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Малайзії дрони-сканери "шукають" людей із високою температурою
Минулого тижня Малайзія запровадила повний локдаун, аби зупинити стрімке зростання нових випадків захворювання на COVID-19. Наприкінці травня кількість нових щоденних випадків коронавірусу становила 9 тисяч
Фото: Zahim Mohd/NurPhoto/Getty Images
Дрони, які оснащені інфрачервоними датчиками, здатні визначати температуру тіла людей з висоти до 20 м і передавати компетентним органам інформацію про наявність підвищеної температури, повідомляє The Guardian.
Зазначається, що минулого тижня Малайзія запровадила повний локдаун, аби зупинити стрімке зростання нових випадків захворювання на COVID-19. Наприкінці травня кількість нових щоденних випадків коронавірусу становила 9 тисяч.
Нагадаємо, що у світі станом на ранок 7 червня зафіксували понад 174 мільйони випадків зараження коронавірусом, з них понад 3,7 мільйона - летальних, одужали вже понад 157 мільйонів осіб.
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07 06 2021 15:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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