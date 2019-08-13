У Мексиці сотні людей вийшли на протест через зґвалтування двох дівчат поліцейськими

Сотні протестувальників вийшли на вулиці Мехіко, вимагаючи справедливості для двох дівчат-підлітків. За словами жертв, їх зґвалтували співробітники поліції.

Близько 300 протестувальників, переважно жінки, 12 серпня прийшли до стін прокуратури. Озброєні рожевою фарбою та блискітками, вони підійшли до будівлі, розбили двері та залишили голову свині. Учасниці протесту скандували "справедливість" і "вони не захищають нас, вони гвалтують нас", повідомляє ВВС.

Протести викликані двома випадками: 3 серпня 17-річна дівчина заявила, що поліцейські зґвалтували її в патрульному авто, кілька днів потому 16-річна дівчина повідомила, що поліцейські зґвалтували її в музеї міста. У другій справі взяли під варту співробітника поліції.

Нагадаємо, що у Безансоні поліція затримала вчителя французької мови, підозрюваного у зґвалтуванні не менш ніж 50 дітей віком до 15 років у країнах Азії.