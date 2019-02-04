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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Меркель очікують від Зеленського більшої конкретики до другого туру

Україна зараз не може дозволити собі покладатися на недосвідчене керівництво через конфлікт з Росією
За підсумками обробки ЦВК 95% протоколів, Зеленський отримав 30,23% голосів виборців у першому турі президентських виборів.
У Меркель очікують від Зеленського більшої конкретики до другого туру Фото: соцмережі

У правлячій парламентській фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у німецькому Бундестазі очікують протягом наступних трьох тижнів від кандидата в президенти України Володимира Зеленського більшої конкретики щодо його політичних позиціях і представленні команди, яка його підтримуватиме.

"Зеленський повинен протягом наступних трьох тижнів до голосування конкретно вказати, за що він виступає і яка команда політиків його підтримуватиме", йдеться в заяві голови фракції Давида Вадефуля.

На думку Вадефуля, Україна зараз не може дозволити собі покладатися на недосвідчене керівництво через конфлікт з Росією, а також важке соціально-економічне становище.

"Також Зеленський повинен уточнити, як він хоче досягти своєї мети — позбавлення влади олігархів, враховуючи, що олігарх Ігор Коломойський значною мірою підтримував його передвиборну кампанію", - зазначив німецький політик.

Вадефуль вважає, що високий відсоток голосів за Зеленського є показником зменшення довіри до політичних еліт і розчарування процесом реформ президента Петра Порошенка.

"Велика частина населення також сподівається, що Зеленський проводитиме рішучу боротьбу з корупцією і впливом олігархів", - додав він.

В ХДС/ХСС прокоментували поразку Юлії Тимошенко.

"Нова невдача Юлії Тимошенко свідчить, що виборці не довіряють її незрозумілій внутрішній і зовнішній політиці. Насамперед, вона не змогла переконати виборців в її користі дорогих, але навряд чи фінансово можливих передвиборних обіцянок, які тільки погіршили б розвиток України", - сказав він.

Раніше, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.

Зазначимо, що Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України.

 

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02 04 2019 11:27
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