У Меркель очікують від Зеленського більшої конкретики до другого туру
У правлячій парламентській фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у німецькому Бундестазі очікують протягом наступних трьох тижнів від кандидата в президенти України Володимира Зеленського більшої конкретики щодо його політичних позиціях і представленні команди, яка його підтримуватиме.
"Зеленський повинен протягом наступних трьох тижнів до голосування конкретно вказати, за що він виступає і яка команда політиків його підтримуватиме", - йдеться в заяві голови фракції Давида Вадефуля.
На думку Вадефуля, Україна зараз не може дозволити собі покладатися на недосвідчене керівництво через конфлікт з Росією, а також важке соціально-економічне становище.
"Також Зеленський повинен уточнити, як він хоче досягти своєї мети — позбавлення влади олігархів, враховуючи, що олігарх Ігор Коломойський значною мірою підтримував його передвиборну кампанію", - зазначив німецький політик.
Вадефуль вважає, що високий відсоток голосів за Зеленського є показником зменшення довіри до політичних еліт і розчарування процесом реформ президента Петра Порошенка.
"Велика частина населення також сподівається, що Зеленський проводитиме рішучу боротьбу з корупцією і впливом олігархів", - додав він.
В ХДС/ХСС прокоментували поразку Юлії Тимошенко.
"Нова невдача Юлії Тимошенко свідчить, що виборці не довіряють її незрозумілій внутрішній і зовнішній політиці. Насамперед, вона не змогла переконати виборців в її користі дорогих, але навряд чи фінансово можливих передвиборних обіцянок, які тільки погіршили б розвиток України", - сказав він.
Раніше, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.
Зазначимо, що Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України.
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